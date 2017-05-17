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Москва, 17 мая. «Мосэкомониторинг» настаивает на точности своих данных о превышении уровня сероводорода в 51,4 раза.

Источник Федерального агентства новостей в учреждении утверждает, что автоматическая станция находится в рабочем состоянии и ошибка исключена.

Напомним, в ночь на среду станция показала резкий скачок концентрации сероводорода в Капотне. В 01.00 предельно допустимая концентрация минимальная разовая была превышена в 51,4 раза, 02.00 в 38,93 раза. По словам источника ФАН, проверку происшествия проведет Ростехнадзор и прокуратура.

Ранее МЧС и Московский НПЗ опровергли информацию о превышении концентрации загрязняющих веществ в воздухе.