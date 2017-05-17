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Общество
Верховный суд РФ утвердил приговор готовившим теракт на Новый год исламистам

Верховный суд РФ утвердил приговор готовившим теракт на Новый год исламистам

16:50  17 Мая 2017
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Верховный суд РФ утвердил приговор готовившим теракт на Новый год исламистам

Москва, 17 мая. Верховный суд России подтвердил сроки от 11 до 13 лет для 15 членов экстремистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра», которые готовили теракт на Новый год в 2014 году, сообщили представители пресс-службы суда.

Члены признанного экстремистским объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» собирались совершить теракт в кинотеатре «Киргизия» на новогодние праздники 2014 года. Их признали виновными не только в подготовке теракта, но и в незаконном хранении оружия.

Верховный суд России оставил без изменений обвинительный приговор в отношении россиян Тажиба Махмудова, Аслана Сулейманова, Тагира Ахтаханова, Артура Маслакова, Сергея Чепрасова, Иняла Балакадашева, Имрана Текилова, Анзора Текилова, Ислама Рамазанова, Артура Текилова, Хосо Эсмурзаева, Адама Шавхалова, Нурмагомеда Балакадашева, Эрсмака Саралиева, а также гражданки Узбекистана Матлюбы Насимовой.

Ранее бойцы Росгвардии обезоружили пьяного мужчину, который угрожал зарубить соседку топором. 

Катерина Тимошенская
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