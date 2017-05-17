Полиция применила слезоточивый газ против анархистов в Афинах

В закладки

Скопировать

Афины, 17 мая. Группа анархистов в масках устроила нападение на подразделение полиции во время митинга на площади Синтагма в центре греческой столицы. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

В среду в Греции прошла всеобщая забастовка против политики «затягивания поясов». Участниками акции стали более 10 тысяч человек. Забастовка прошла в связи с голосованием 18 мая в парламенте по законопроекту, который предусматривает сокращение с 2019 года пенсий, заработных плат, реформу энергетики и повышение налогов.

По информации RT, на площади появилась группа анархистов в масках, которые были вооружены дубинками, камнями и молотками. Злоумышленники напали на сотрудников полиции, которые стояли в оцеплении неподалеку от гостиницы «Великобритания».

До этого анархисты пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходило шествие демонстрантов. Находясь в хвосте колонны, анархисты начали кидать камни в витрины магазинов.