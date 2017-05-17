Политическая шизофрения: почему Германия боится вмешательства России в выборы

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На сегодняшний день в Соединенных Штатах не утихает скандал о том, что Москва якобы вмешалась в предвыборную гонку. Действующего президента США Дональда Трампа обвиняют в тесных связах с Россией, называя его чуть ли не «агентом Кремля». Сейчас похожие возгласы можно услышать в Германии.

Еще в декабре 2016 года, как передавала Lenta.ru, немецкая контрразведка сообщала, что Россия с большой вероятностью попытается повлиять на исход выборов в немецкий парламент. Вслед за разведкой ФРГ лидеры крупнейших партий страны заявили прямо: ни в коем случае не допустить вмешательства Москвы в выборный процесс. Это, по их словам, приоритетная задача. Предвыборная гонка в Германии начинает восприниматься как еще один фронт международной информационной войны.

Стоит ли Германии опасаться вмешательства России в выборы? На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей отвечал политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

«Выборы в Германии будут испытывать влияние не только внутренних факторов, но и общемировых тенденций развития политической жизни и СМИ. Текущий расклад сил уже сложился под их воздействием, и времени радикально его изменить практически не остается. Социологические опросы, а также недавние региональные выборы в Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии показывают снижение популярности социал-демократов из СДПГ и уверенное лидерство коалиции ХДС/ХСС, руководимой Ангелой Меркель. Она сумела в определенной степени перехватить антимигрантскую риторику у «Альтернативы для Германии» и таким образом на ближайшее время отложила решение чувствительного для ее рейтинга вопроса на неопределенное время», — пояснил Сергей Простаков.

Но, заметил эксперт, политика ЕС, которая во многом определяется позицией Меркель, не изменяется, и именно общеевропейские проблемы наиболее опасны для нее. Даже победа близкого ей по взглядам на будущее ЕС Эммануэля Макрона во Франции не отменяет того, что Евросоюз постепенно утрачивает идеологическое единство и общность смыслов. Именно вместо старых объединяющих идей пришел тезис о российской угрозе для Европы, для противостояния которой необходимо сплотиться и искать защиты в рамках сохранения ЕС и укрепления НАТО.

«Именно этим объясняется попытка создать из Москвы образ грозного врага, который мог бы выглядеть в глазах европейцев еще более опасным, чем реально атакующие их страны террористы. США и ЕС аргументируют свою непрекращающуюся информационную войну с Россией тем, из Москвы якобы координируется распространение фейковых новостей, ставших серьезным фактором на медиарынке. Но на самом деле подрыв доверия к ведущим СМИ произошел по их же собственной вине, так как немалая часть аудитории явно восприняла с недоверием тему определяющего влияния России на американские президентские выборы. Противостояние фейковых новостей стало логичным следствием откровенной лжи западных медиа и имеет внутренние причины, а тема России стала только поводом для противостояния политических сил как в США, так и в Европе», — добавил Сергей Простаков.

По мнению аналитика, нет ни объективных данных о воздействии России на германские выборы, ни причин, по которым Москве стоило бы пренебрегать невмешательством во внутреннюю политику другой страны и пытаться изменить уже понятный предвыборный расклад сил. А обвинения в адрес нашей страны — это способ сохранить существующее положение дел в ЕС и как-то оправдать реальную военно-политическую зависимость Берлина от Вашингтона.