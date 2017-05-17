Россиянина арестовали в Турции за кражу денег из SPA-салона

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Анталья, 17 мая. Российского туриста арестовали за кражу в одном из турецких отелей в провинции Анталья.

42-летнего мужчину обвиняют в том, что он забрал деньги из кассы SPA-салона пятизвездочного отеля, в котором отдыхал вместе с другом.

Как пишет Hurriyet Daily News, происшествие случилось 15 мая. Россиянина задержала жандармерия на курорте Манагавт, а уже на следующий день он был заключен под стражу, сообщает Lenta.ru.