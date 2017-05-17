ЛНР: сотрудники СБУ пытались вербовать ополченцев, угрожая убийством родных

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Луганск, 17 мая. Правоохранители Луганской народной республики возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников службы безопасности Украины, которые осуществляли вербовку граждан ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР.

«Сотрудники СБУ Осипенко Руслан Леонидович, Бондаренко Юрий Александрович и Городецкий Вадим Иванович осуществляли неоднократные попытки вербовки граждан, являющихся военнослужащими Народной милиции ЛНР, с целью сбора сведений военного характера и информации, содержащей государственную тайну», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для большей результативности сотрудники СБУ использовали подкуп, шантаж и угрозы физической расправы в отношении родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не планирует возвращать Донецк и Луганск под свой контроль силой. По его мнению, ДНР и ЛНР рано или поздно вернутся в состав Украины, передает «Дни.Ру».