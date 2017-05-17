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Новый универсал Jaguar XF Sportbrake дебютирует этим летом

Новый универсал Jaguar XF Sportbrake дебютирует этим летом

17:28  17 Мая 2017
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Новый универсал Jaguar XF Sportbrake дебютирует этим летом

Лондон, 17 мая. Новый спортивный универсал Jaguar XF Sportbrake дебютирует в июне 2017 года. Представители автоконцерна убеждены, что автомобиль станет достойным конкурентом BMW 5 Series Touring и Mercedes-Benz E-Class Estat.

В базовой комплектации новинку оснастили двухлитровым дизельным двигателем мощностью 161 л.с. Более усовершенствованная версия версия универсала работает на двигателе объемом три литра и мощностью 375 лошадиных сил. Кроме того,покупателю дадут свободу выбора между шестиступенчатой механикой или восьмидиапазонной коробка автопередач. 

В компании также отметили просторный и вместительный салон  Jaguar XF Sportbrake, панорамную крышу и рулевое управление.

Стоимость универсала будет составлять от 2 млн 360 тыс. рублей.
 

Ярослава Замысловатова
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