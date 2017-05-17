Фанатов ЦСКА задержали перед матчем с «Рубином» за нацистскую атрибутику

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Казань, 17 мая. Сегодня в Казани задержано уже трое москвичей, приехавших на футбольный матч «Рубин» — ЦСКА. Против них составлены административные протоколы по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций».

Первым внимание казанских полицейских сегодня утром привлек 19-летний болельщик армейцев. А через несколько часов были задержаны еще двое – 23 и 27 лет. Все они находятся в отделе полиции. Теперь фанатам грозит от 1000 рублей штрафа до 15 суток административного ареста.