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Новости Сирии
Пальмира: САА устроила охоту на ИГ в пустынной части Хомса

Пальмира: САА устроила охоту на ИГ в пустынной части Хомса

16:45  17 Мая 2017
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Пальмира: САА устроила охоту на ИГ в пустынной части Хомса

Пальмира, 17 мая. Элитный «5-й Легион» пробивает себе дорогу к осажденному боевиками Дейр эз-Зору.

По данным военных источников в пустынной части провинции Хомс около Пальмиры идут ожесточенные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Основной удар направлен на стратегически важные газовые месторождения Арак в восточной части провинции Хомс.

Командование сообщает о ликвидации десятков игиловцев. Правительственные войска активно применяют танки, БМП, ПТРК и реактивные системы залпового огня. Целью операции является снятие двухгодичной блокады террористов с Дейр эз-Зора.

Пальмира: САА устроила охоту на ИГ в пустынной части Хомса

Ранее агентство URA.ru написало, что боевики ИГИЛ* разбили кувалдами античные статуи на Евфрате. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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