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Политика
Вашингтон потратит 800 млн долларов, чтобы страны бывшего СССР услышали «Голос Америки»

Вашингтон потратит 800 млн долларов, чтобы страны бывшего СССР услышали «Голос Америки»

16:41  17 Мая 2017
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Вашингтон потратит 800 млн долларов, чтобы страны бывшего СССР услышали «Голос Америки»

Москва, 17 мая. Американский Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) в 2017 году намерен потратить 778 млн долларов на проекты, направленные на расширение вещания на Россию, Иран, Таджикистан и Украину. 

Всего в период с мая 2016 года по май 2017 года было объявлено 117 правительственных тендеров, в том числе для ведения деятельности в вышеуказанных странах. Так, правительство США намерено создать отдельный телеканал «Голос Америки», предназначенный специально для русскоговорящего населения. Предполагается, что он начнет работу уже 1 июля 2017 года.

На Украине BBG планирует начать трансляцию передачи «Час-Тайм», которая будет выходить с понедельника по субботу. В Таджикистане американская организация разыскивает компанию, которая обеспечит прием и ретрансляцию сигнала на Душанбе, в Иране — активно набирает новых сотрудников, сообщает RT

#россия #сша #украина #таджикистан #иран
Владимир Багров
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