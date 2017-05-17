«Дерево лжи» НАТО, или Как США взращивают террористов в Сирии

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После безосновательных обвинений Сирии в военных «зверствах» и появления очередного факта в длинном списке историй, использовавшихся в качестве фальшивых предлогов для того, чтобы нагнетать преступную войну и поддерживать международный терроризм, НАТО во главе с США все труднее спуститься с взращенного ими «дерева лжи».

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Марка Тальяно «Дерево лжи НАТО», опубликованной в Global Research.

Несмотря на все свои усилия и все более и более искусные заголовки газет, продолжающаяся поддержка Западом террористов в Сирии все же стала известна, когда Вашингтон отказался признать террористической сформированную «Аль-Каидой» (запрещена в РФ — прим.) группировку «Хайят Тахрир аль-Шам» (также запрещена в РФ — прим.).

В репортаже Канадской вещательной корпорации от 15 мая, озаглавленном «Филиал сирийской «Аль-Каиды» исключается из списка террористических организаций Канады», было заявлено, что причины, по которым новую группировку не спешат относить к террористическим, могут быть как-то связаны с одним из ее новых подразделений — джихадистской группировкой «Нур Эд-Дин Занги» (запрещена в РФ — прим.), действующей в провинции Алеппо.

Эта группировка является известным получателем американской поддержки и вооружения.

Госдеп разорвал связь с «Занги» лишь после того, как организация Amnesty International обвинила группировку в убийствах православных священников и в публикации ее участниками видео, на котором они обезглавливают мальчика.

Признание статуса «Хайят Тахрир аль-Шам» означало бы для США признание и того, что они поставляли террористам современное оружие, в том числе противотанковые ракеты, а также обнародование того факта, что США продолжают вооружать исламистских боевиков в Сирии.

Другими словами, если бы Запад признал «Хайят Тахрир аль-Шам» террористической организацией, то одновременно с этим он признал бы собственное соучастие терроризму. Поэтому НАТО, как и ЦРУ, всячески пытается скрыть свою преступную связь с терроризмом.

Все это соответствует проводимой Западом пропагандистской кампании против Сирии. Поддельные истории, а также необоснованные попытки «демонизации» Сирии известны и задокументированы уже довольно давно.

Все это указывает на поддержку Западом международного терроризма в рамках кампании по развязыванию глобальной войны и по распространению нищеты.

Ирония заключается в том, что та же террористическая группа, которая, предположительно, направила самолеты на здание Всемирного торгового центра и Пентагон 11 сентября 2001 года, — то есть, «Аль-Каида», — сегодня ведет войну от лица НАТО в Сирии.