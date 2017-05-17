Порошенко о безвизе с ЕС: Украина в последний раз прощается с российской империей

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Страсбург, 17 мая. Предоставление безвизового режима Украине является историческим днем для Евросоюза. Киев прощается «с советской и российской империями», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины констатировал, что день внесения изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима его стране является историческим для 45 миллионов украинцев.

«Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС, — цитируют Порошенко украинские СМИ. — Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями».

Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в Страсбурге внесли соответствующие изменения в законодательство ЕС.