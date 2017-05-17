Путин выразил соболезнования родным и близким космонавта Горбатко

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Москва, 17 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родственникам советского космонавта Виктора Горбатко, который в среду скончался в возрасте 82-х лет.

Как говорится в тексте телеграммы, размещенной на сайте Кремля, дважды Герой Советского Союза Виктор Васильевич являлся мужественным и сильным духом человеком, который беззаветно был предан своему долгу и Отечеству.

Путин отметил, что при решении ответственных государственных задач Горбатко неизменно демонстрировал твердость характера и профессионализм высочайшего класса. Президент также напомнил, что космонавт внес уникальный вклад в развитие космонавтики.

Отметим, что самочувствие Горбатко ухудшилось две недели назад, и космонавта положили в госпиталь Мандрыка. Этой ночью он скончался в реанимации.