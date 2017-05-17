В России создадут корпус наимощнейшего реактора на быстрых нейтронах

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Москва, 17 мая. Росатом уже в следующем году выпустит корпус наимощнейшего реактора на быстрых нейтронах. Создавать новинку будут специалисты «Атоммаша» в Волгодонске, а работать она будет на платформе НИИ атомных реакторов в Димитровграде.

По словам директора «Атоммаша» по производству Виталия Шишова, реактор является конструкцией, созданной для многих целей, в том числе и исследовательской работы.

Его отличительной чертой стала схема теплопередачи от реактора в окружающую среду на три контура. Носителем тепла первого и второго контура стал натрий, а контуром турбоустановки является вода.

Эксплуатировать сооружение можно будет 50 лет. Шишов также отметил, что тепловая мощность агрегата будет достигать 150 мегаватт.

