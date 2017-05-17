Apple завершила сборку первой партии iPhone SE в Индии

В закладки

Скопировать

Дели, 17 мая. Американская компания Apple завершила сборку первых смартфонов в Индии. Это стало важным этапом для продвижения технологического гиганта на рынке Южной Азии, отмечает издание The Wall Street Journal.

В этом месяце тайваньский производитель Wistron Corp. изготовил самую дешевую модель iPhone SE. У компании есть сборочное подразделение в южном штате Карнатака, сообщил знакомый с ситуацией чиновник. Представители Wistron официально эти данные не комментируют.

.@Apple starts making the iPhone SE in India, first stock to arrive this month https://t.co/hybw4I8n7F — IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) May 17, 2017

По словам представителей Apple, в Бангалоре была начата сборка iPhone SE. В этом же месяце планируется начать поставку первых устройств для отечественных клиентов. Стоимость индийского смартфона пока не сообщается.

Смартфон iPhone SE является самой дешевой моделью Apple. Однако большинство жителей Индии не может позволить себе этот модный гаджет. Сейчас доля Apple на рынке Индии составляет 3%.