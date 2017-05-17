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Политика
Стал известен состав нового правительства Франции

Стал известен состав нового правительства Франции

16:33  17 Мая 2017
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Стал известен состав нового правительства Франции

Париж, 17 мая. Мэр Лиона Жерар Коллон был назначен на пост министра внутренних дел Франции. Об этом в среду журналистам сообщили представители Елисейского дворца.

Франсуа Байру возглавил министерство юстиции, а Жан-Ив Ле Дриан — МИД. Брюно Ле Мэр стал новым главой Минэкономики Франции. Министерство обороны было отдано Сильви Гулар.

Первое заседание правительства пройдет 18 мая.

Ранее стало известно о том, что новым премьер-министром Франции стал Эдуар Филипп.

Алексей Громов
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