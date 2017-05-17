Пострадавший при взрыве гранаты школьник скончался в больнице Махачкалы

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Махачкала, 17 мая. В больнице Махачкалы сегодня скончался десятилетний мальчик, пострадавший при взрыве гранаты в школе села Агвали. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

По данным ведомства, после взрыва ребенок впал в кому и не приходил в себя. Медики прооперировали школьника, одно спасти его не удалось, передает «Свободная пресса».

Напомним, граната взорвалась в компьютерном классе школы в селении Агвали. Как выяснилось, боеприпас принес в учебное заведение один из школьников. В результате взрыва погиб один из подростков, еще 11 пострадали.