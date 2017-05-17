Центральные станции Калужско-Рижской линии метро Москвы закроют в воскресенье

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Москва, 17 мая. Несколько станций Калужско-Рижской линии Московского метрополитена будут закрыты в воскресенье в связи с проведением ремонтных работ.

Уточняется, что речь идет о станциях «Сухаревская», «Тургеневская», «Китай-город» и «Третьяковская». Таким образом, поезда столичной подземки на это линии будут курсировать от «Медведково» до «Проспекта мира»,а также между «Октябрьской» и «Новоясеневской», сообщает РИАМО.

В пресс-службе метрополитена советуют пассажирам заранее планировать поездки, а также напоминают, что на время ремонтных работ на центральном участке Калужско-Рижской линии пассажиры могут пользоваться другими станциями метрополитена, а также наземным транспортом.

Несколько дней назад на станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве произошло задымление. Уточняется, что источник задымления находился под вагоном. После инцидента на линии наблюдалась пятиминутная задержка в движении поездов.