Российскую молодежь защитят от экстремистов

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Москва, 17 мая. Бюро высшего совета «Единой России» намерено защитить молодежь России от влияния экстремистов. Члены ВС заявили о необходимости сформировать «системное законодательство» по государственной молодежной политике.

Как сообщил собеседник в руководстве партии, к проектной работе будут подключены и член движения «Молодая гвардия». По итогам заседания было принято решение о внесении предложений к законопроекту о молодежной политике.

«Члены партии обеспокоены возможным влиянием на молодых россиян экстремистских групп, призывающих к антиконституционным деяниям. Для нас важно решить этот вопрос системно, чтобы будущее России формировалось в безопасной высокоинтеллектуальной и культурной среде», — сообщил газете «Известия» собеседник.