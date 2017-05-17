К вопросу о санкциях: Италия готовит восстание в рядах Евросоюза

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По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил о недопустимости автоматического продления санкций ЕС против России.

«Мы предпринимаем шаги и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, чтобы подчеркнуть, что не может быть автоматического продления режима санкций. Должна быть серьезная дискуссия о том, как развивается ситуация на Украине», — цитирует слова итальянского национального лидера «Газета.ru».

Кроме того, Джентилони подчеркнул, что исполнение минских соглашений остается общей целью. Италия, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2018 году, крайне заинтересована в скорейшем разрешении украинского кризиса.

«Никто не думает, что Италия самостоятельно разорвет связи с союзниками, но нельзя, конечно, принимать решения, связанные с санкциями, просто на автопилоте», — резюмирует Джентилони.

Как следует расценивать заявление итальянского премьера? Действительно ли Италия намерена выступить в органах ЕС против автоматического продления антироссийских санкций? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«Это не было заявление на публику. В ЕС на самом деле готовится восстание против антироссийских санкций. В этом восстании примут участие Венгрия, Австрия, Греция, Кипр, Словакия и, возможно, Болгария. Это очень маленькие страны, и им сложно осуществить задуманное одним. Италия — страна-член G7. Она может возглавить восстание против санкций. Я думаю, что встреча итальянского премьера с Путиным была совещанием по этому поводу», — приводит свою точку зрения политолог Сергей Марков.

Американские санкции сейчас России безразличны, продолжает Марков. Санкции Евросоюза, между тем, имеют чрезвычайное значение. «После их отмены для киевского режима путь принудить Россию «сдать» Донбасс станет тупиковым. Значит, после снятия санкций начнется и трансформация политики Киева в отношении Донбасса. Потому, я думаю, во время встречи Джентилони с Путиным они обсуждали также и то, как Россия может помочь Италии, которая сейчас готова возглавить в ЕС этот блок против санкций», — подводит итог глава Института политических исследований.

Другой собеседник агентства, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин настроен менее оптимистично. Заявление премьер-министра Паоло Джентилони, по его мнению, было именно что пустыми словами на публику.

«Безусловно, это заявление на публику, так как это не первое и не единственное заявление итальянского руководства. Только после того, как Италия не согласится с автоматическим продлением санкций — не согласится с продлением санкций вообще — можно будет говорить о серьезности ее намерений. Пока итальянское руководство благополучно говорит об отмене санкций и голосует за их продление», — заявил Мухин в беседе с корреспондентом ФАН.

В общем-то, продолжает эксперт, у Италии сейчас нет какого-то особого пространства для маневра. «Мы понимаем, что Италия находится в жестких тисках взаимодействия с другими странами G7. Мы понимает, что Италия очень страдает от санкций против России и ответного продовольственного эмбарго, учрежденного Москвой. Экономика Италии стагнирует, в том числе и из-за санкций. Тем не менее Италия ничего не может с этим поделать, пока ее руководство, наконец, не возьмется за ум и не перестанет стрелять себе в ногу, год за годом голосуя за продление антироссийских санкций», — продолжает он.

Для того, чтобы ситуация изменилась, считает Алексей Мухин, французские и итальянские аграрии, более всего страдающие сейчас от так называемой санкционной войны, должны заставить свои правительства прислушаться к себе. Рано или поздно это должно будет произойти.

«Россия по-прежнему является стратегическим партнером Европы сразу по ряду направлений, за вычетом, конечно, торгово-экономических отношений. Наш торговый баланс падает, он упал вдвое за последние годы. Безусловно, это повод для сожаления и серьезных опасений. Впрочем, в том, что европейские лидеры продолжают взаимодействовать с российским руководством, также нет ничего удивительного. Россия — часть Европы, может быть, «добрая ее половина». Говорить о какой-то ее изоляции — все равно, что говорить о человеке, который не использует половину органов своего тела. Как нечто подобное возможно?» — заключает Алексей Мухин.