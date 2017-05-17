Хомс: боевики ИГИЛ попали под атаку отрядов «5-го Легиона» около авиабазы «Тияс»

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Хомс, 17 мая. Правительственные войска провели успешную операцию против «Исламского государства»* в районе авиабазы Т-4.

Позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были атакованы северо-западнее авиабазы Т-4. Успешный штурм позволил правительственным войскам установить контроль над склонами холмов Аль-Тафха.

Плацдармом для наступления выступила заброшенная база бронетанкового батальона, которую сирийские военные отбили у игиловцев двумя неделями ранее. В результате атаки ВС САР уничтожили около 20 боевиков, 4 автомобиля, а также пикап с артиллерийской установкой калибра 23 миллиметра.

* Организация запрещена на территории РФ.