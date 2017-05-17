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Сирия, 17 мая. В районе Джобар в Дамаске был убит офицер армии САР. САА совместно с военными РФ провела учения на военно-морской базе в городе Тартус. Отряды SDF**** рассчитывают окружить террористов ИГ** в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удар по позициям боевиков в районе Аль-Марж в Восточной Гуте Дамаска; потеряла офицера на фронте в районе Джобар; совместно с силами РФ провела военные учения на базе ВМФ в Тартусе; атаковала террористов ИГ в районах населенных пунктов Аль-Белуна, Жаррах Сагир и Кшейш в провинции Алеппо; нанесла удар по позициям радикалов ИГ в районе гор Аш-Шумария; обстреляла позиции боевиков в городе Буср Аль-Харир к северо-востоку от Даръа; направила подкрепление к сирийско-иорданской границе.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): дистанционно взорвало беспилотник вблизи позиций САА в районе аэродрома «Аль-Джирах»; уничтожило танк САА в окрестностях авиабазы на востоке Алеппо.

Сирийская демократическая армия (SDF): планирует окружить террористов ИГИЛ на северо-востоке Ракки.

Сирийская свободная армии** (ССА): уничтожила бульдозер САА близи населенного пункта Аз-Зилакьят на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Информационный портал Qasioun News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетный удар по позициям боевиков в районе Аль-Марж в Восточной Гуте Дамаска. Информации о нанесенном уроне пока не поступало. После освобождения района Аль-Кабун САА может начать наступление на оппозиционный анклав к северо-востоку от столицы. Напомним, район находится на территории одной из зон деэскалации, утвержденных в ходе переговоров в Астане. Однако в Восточной Гуте действует коалиция «Тахрир Аш-Шам», возглавляемая боевиками группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую не распространяется режим прекращения огня.

Источник в соцсети Twitter (@Domanypress) сообщил, что в результате боев на фронте в районе Джобар в Дамаске был убит офицер правительственных войск. Данные сведения в настоящий момент проверяются.

Провинция Тартус

По сообщению информагентства Al Masdar News, вчера военные подразделения морских пехотинцев САА и вооруженных сил России провели совместные военные учения на российской военно-морской базе в городе Тартус. В общей сложности приняли участие сотни бойцов армии САР и войск РФ. Впервые в этом году союзные страны использовали базу ВМФ для проведения тактических учений.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о договоренности между представителями САР и РФ по поводу расширения территории пункта обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус.

Провинция Алеппо

Продолжаются бои между САА и террористами ИГИЛ в районах населенных пунктов Аль-Белуна, Жаррах Сагир и Кшейш в восточной части провинции Алеппо. Согласно сообщению оппозиционного источника Qasioun News, террористы ИГ дистанционно взорвали беспилотник вблизи позиций САА в районе аэродрома «Аль-Джирах», который был недавно освобожден. Данных о пострадавших в результате удара пока не поступало.

Подконтрольные «Исламскому государству» новостные источники также заявляют о том, что боевикам ИГ удалось уничтожить танк САА в окрестностях авиабазы. Официально эти сведения подтверждены не были.

Провинция Хомс

Сирийские войска продолжают кампанию против ИГИЛ в восточной части провинции. Бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства»* разворачиваются в районе горной гряды Аш-Шумария. Контроль над высотами САА установила еще 3 мая, освобождены были также селения Ат-Тадмурия, Аль-Халилия и Аль-Махшам. С тех пор столкновения вблизи массива не прекращаются.

Правительственные подразделение ведут наступление на опорные пункты ИГ в этом регионе в направлении соседней провинции Хама, где пролегает стратегическая магистраль Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, связывающая ключевые позиции армии САР.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков недалеко от населенного пункта Буср Аль-Харир, расположенного к северо-востоку от города Даръа вблизи границы с провинцией Эс-Сувейда. Об этом сообщил информационный источник Shamna News. Никаких данных об итогах обстрела пока не оглашалось.

Напомним, основные военные действия в Даръа происходят вокруг административного центра провинции. В регионе сконцентрированы мощные силы вооруженной оппозиции, исламисты контролируют около 60 процентов территории региона. Кроме того боевики постоянно стягивают новые отряды и военную технику в район столицы. Военнослужащие САА атакуют позиции боевиков к северо-востоку от города Даръа, рассчитывая перекрыть стратегические каналы снабжения исламистов.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG готовы перейти к финальному этапу военной операции «Гнев Евфрата» — к захвату города Ракка. Курды рассчитывают отрезать пути для отступления террористов ИГ на северо-востоке столицы региона. С этой целью бойцы SDF и YPG планируют замкнуть в кольцо окружения оккупированные ИГИЛ территории в этой части Ракки. В связи с этим следующей их целью на данный момент является установление контроля над мостом через канал Белич, сообщили местные активисты, ссылаясь на командование SDF.

Напомним, демократические сил действуют в провинции Ракка при поддержке ВВС стран международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Провинция Хама

Согласно данным оппозиционного источника, сирийская армия обстреляла позиции боевиков в деревне Харб Нафса в южной части провинции Хама из артиллерийских орудий. Данная территория является одной из зон безопасности в Сирии, утвержденных 6 мая при посредничестве представителей РФ в Казахстане. Несмотря на это боевики регулярно обстреливают опорные пункты, подконтрольные правительственным войскам, вследствие чего военнослужащие САА вынуждены открывать ответный огонь.

Так, исламисты уничтожили бульдозер САА на фронте вблизи поселения Аз-Зилакьят на севере Хамы, где также находится одна из зон деэскалации. Однако данные оппозиционного источника пока не были подтверждены.

Провинция Эс-Сувейда

Местные активисты сообщают, что САА направила дополнительные подразделения военнослужащих и тяжелую технику к сирийско-иорданской границе. На территории Иордании сконцентрированы значительные силы Соединенных Штатов Америки. Правительство САР опасается непосредственного военного вмешательства Пентагона в сирийский конфликт.

Напомним, ранее Сирийская арабская армия вместе с союзными Национальными силами обороны****** (NDF) атаковали позиции подразделений Свободной сирийской армии** (ССА) в восточной части провинции. Ожесточенные столкновения происходили недалеко от населенных пунктов Касра и Раджме Аль-Даула. Наступление было ответом на недавний обстрел со стороны боевиков по укрепрайонам правительственных войск вблизи военной авиабазы «Халхала» в северной части Эс-Сувейды.

Ирак

Представители администрации провинции Дияла сообщили информагентству Al Manar News о падении шести крупнокалиберных минометных снарядов в районе населенного пункта Аль-Азим к северу от города Бакуба. Известно, что обстрел вели террористы «Исламского государства». В результате погибла одна женщина, трое студентов получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.