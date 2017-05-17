Евросоюз изменил законодательство для безвизового режима с Украиной

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Брюссель, 17 мая. Председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в Страсбурге внесли изменения в законодательство ЕС для предоставления Украине безвизового режима.

Таяни и Абела подписали соответствующий документ на полях пленарной сессии ЕП. После этого Украина была перенесена из списка государств, граждане которых должны иметь визы для пересечения границ ЕС. На церемонии в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Безвизовый режим для украинцев начнет действовать через 20 дней после публикации регламента в официальном вестнике Евросоюза. Предполагается, что долгожданное на Украине событие произойдет 11 июня этого года.

Ранее сообщалось, что Порошенко планирует встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 мая этого года.