Двоих мужчин задержали в Москве за неуклюжую попытку угнать экскаватор

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Москва, 17 мая. В Москве задержали двоих мужчин во время попытки похитить экскаватор. Как выяснилось, злоумышленники не знали, как им управлять.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, во время патрулирования территории правоохранители обратили внимание на экскаватор, чей ковш совершал непонятные манипуляции. Сидевший в кабине мужчина пытался сориентироваться с помощью подсказок находившегося рядом сообщника. Увидев полицейских, предполагаемые воры попытались сбежать, но их задержали.

В отношении уроженцев Воронежской и Смоленской областей было возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Известно, что задержанные не знали, как управлять спецтехникой.