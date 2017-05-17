Турецкий политик раскритиковал Украину за политику в отношении Крыма

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Симферополь, 17 мая. Украинская сторона проводит неверную политику по отношению к Крымскому полуострову. Так считает глава Ассоциации крымско-татарских организаций Турции Унвер Сель.

По словам турецкого политика, в 2014 году жители Крыма доказали, что они хотят жить в РФ.

« Отношение киевских властей по непринятию волеизъявления народов Крыма неприемлемо», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк указал на то, что украинские санкции стали отличной рекламой для полуострова.