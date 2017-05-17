Ваша карта бита: Путин бросил на стол козырь — запись беседы Трампа с Лавровым

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Россия готова предоставить запись беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сенату и конгрессу Соединенных Штатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, назвав «политической шизофренией» скандал, бушующий в США вокруг слухов о том, что Трамп якобы передал Лаврову сверхсекретные сведения.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони Путин отметил, что в США «развивается политическая шизофрения», при этом под антироссийскими лозунгами раскачивают ситуацию «либо тупые, либо нечистоплотные люди».

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности при согласии Вашингтона предоставить сенату и конгрессу США запись беседы Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, во время которой якобы и произошла «утечка» секретных сведений.

О причинах политической шизофрении, бушующей в США, Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Посмотрите, с каким упорством американская пресса, находящаяся под контролем спецслужб и финансируемая военно-промышленным комплексом США, делает из Трампа якобы недееспособного, президента-предателя, который «выращен Россией», и т.д., — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Появляются какие-то якобы компрометирующие фотографии, и тому подобное. Все это безумие, происходящее там в последнее время, направлено только на то, чтобы не дать никому помешать человеконенавистнической стратегии, которую выстраивает военно-промышленный, разведывательный и политический истеблишмент Соединенных Штатов, давно сформированный, устоявшийся и знающий, что и как нужно делать по каждой стране и каждому региону».

По мнению сенатора, именно ради этой стратегии США и НАТО нагнетают военную истерию по всему миру.

«Посмотрите, что творят США по всему миру. Например, напомню об ударе «томагавками» в Сирии или о ситуации вокруг «ядерной программы» КНДР, — говорит Клинцевич. — Мы прекрасно понимаем, что дело ведь не в Северной Корее, которую никто не боится и которая не представляет никакой опасности. Американцам сегодня очень важно поставить на Корейский полуостров противоракетные комплексы различного назначения, в том числе Mk 41 двойного назначения. Это им нужно, чтобы контролировать ракетные войска стратегического назначения не только Северной Кореи, но прежде всего — Китая и России. Это действительно реальная угроза. Развертывание этих систем ПВО в Европе, в Южной Корее — это та самая американская концепция, о которой я неоднократно говорил и которая называется «петля удава».

По словам собеседника ФАН, этой «петлей удава» военно-промышленный комплекс США и американские спецслужбы пытаются затянуть удавку на шее России и ее союзников, не останавливаясь даже перед тем, чтобы убрать мешающего им в этом Трампа.

«Американский военно-промышленный комплекс даже не считает нужным скрывать свои агрессивные намерения, — отметил Клинцевич. — Отсюда этот визг, постоянно раздающийся из Прибалтики, — мол, за три часа, за шесть часов, от силы за 60 часов Россия якобы готова захватить не только бывшие советские республики, но и Польшу, и Чехию, и чуть ли не всю Европу. При этом никто не задается вопросом: а зачем это России? Какой смысл создавать себе геморрой «захватом» Прибалтики и Польши? Что, там какие-то большие ресурсы? Или жители там нас так уж ждут? Нас ждут на востоке Украине, вот там действительно считают, что мы их «предали». Но Россия не участвует ни в каких военных конфликтах на постсоветском пространстве, мы помогаем республикам Донбасса только экономически и политически, но никак не в военном плане».

По словам сенатора, всю эту истерику направляют именно американские спецслужбы через структуры НАТО.

«Эта тенденция демонстрируется во всем, и это очень серьезный процесс, но у натовских стратегов ничего не выйдет, — отметил собеседник ФАН. — Их концепция сломается на одном очень важном пункте. Об этом никто не говорит, но я скажу. Американцы не способны к серьезным решительным действиям, они не готовы к настоящему сопротивлению их агрессивным планам. Они не привыкли к слову «нет». Они думают, что могут всех поставить на колени и заставить плясать под свою дудку. Но с Россией у них этот номер не пройдет. Они помнят, что после распада Советского Союза наша страна какое-то время была слабой и соглашалась с тем, что ей говорили из Вашингтона. Но сейчас Россия, когда надо, твердо говорит Соединенным Штатам: «Нет, это не соответствует нашим национальным интересам. Давайте садиться за стол переговоров». Но за стол переговоров США не сядут, потому что им нечего сказать. У них нет плана. У них есть только свое мнение, другие мнения для них не существуют. Для них есть только мнение Соединенных Штатов и «неправильное».

Но времена, когда США диктовали повестку всеми миру, прошли, отметил сенатор.

«Это, прежде всего, связано с тем, что сегодня Россия может твердо поставить Соединенные Штаты на место, и не только в политическом, но и военном отношении», — резюмировал Франц Клинцевич.