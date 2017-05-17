Сотрудница Сбербанка на Урале заявила о травле хлоркой на работе

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Екатеринбург, 17 мая. Сотрудница одного из отделений Сбербанка в Екатеринбурге требует 100 тыс. рублей компенсации за отравление хлоркой на рабочем месте. Дезинфекцию помещений проводили после того, как один из работников заболел туберкулезом.

Возмущение пострадавшей женщины также вызвало и то, что руководство до последнего скрывало факт того, что один из ее коллег заразился опасным заболеванием.

«Работодатель даже после того, как сотрудника увезли на скорой помощи, не говорил нам о случившемся, — рассказала она в комментарии «Ура.ру». Распылять хлор в помещении регионального центра Сбербанка стали в минувший четверг. По ее словам, уже через час всем сотрудникам сказали вернуться на свои рабочие места, хотя помещения не проветрили, в коридорах и кабинетах стоял удушающий запах хлорки.

В связи со случившимся женщина намерена просить о детальной проверки по данному факту, отмечая, что банк отказывается оплатить флюорографию сотрудникам, находившимися в близости к больному.

При этом в пресс-службе Сбербанка заверили, что информация о диагнозе заболевшего работника была получена, когда он уже находился на больничном, при этом профилактические меры для недопущения распространения инфекции были приняты сразу же, а сведения о диагнозе до коллег заболевшего довели сразу же. «Все мероприятия проводятся под контролем Роспотребнадзора и противотуберкулезного диспансера. В ближайшее время в целях профилактики планируется провести флюорографическое обследование всего персонала в здании. Других случаев заболевания не выявлено», — добавили представители Уральского банка Сбербанка, отметив, что информацию о том, что кто-либо из работников подал иск о компенсации, пока не получали.

