ДНР: специалисты восстановили работу насосной станции в Тельманово

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Донецк, 17 мая. Ремонтные бригады ДНР восстановили электроснабжение насосной станции в Тельманово, которое было нарушено в результате массированных ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Только что запущена насосная станция в Тельманово. Энергетики с трудом восстановили линии электропередачи, чтобы люди поскорее смогли поучить воду в свои дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела ВСУ пострадало здание насосной станции, которое находится на грани обрушения, поэтому в настоящее время объект работает в аварийном режиме.

Напомним, минувшей ночью подразделения вооруженных сил Украины открыли прицельный артиллерийский огонь по инфраструктурным объектам в поселке Тельманово. С позиций ВСУ было выпущено более 40 снарядов. В ходе обстрелов украинские силовики применяли артиллерию калибра 152 мм, использование которой противоречит минским соглашениям.