Минобороны ДНР назвало циничным заявление Киева о возвращении Донбасса

В закладки

Скопировать

Донецк, 17 мая. Минобороны ДНР считает циничным заявление Киева о несиловом варианте возвращения Донбасса на фоне массивных обстрелов украинских силовиков.

«Это очередное циничное заявление Киева для мировой общественности», — заявил представитель силового ведомства РИА Новости.

Он также указал на то, что заявления Киева идут на фоне обстрелов населенных пунктов ДНР из артиллерии, танков и минометов. Только за последние сутки украинские силовики выпустили около 750 мин и снарядов на территории населенных пунктов республики. Огонь вели не только по жилым домам, но и по объектам жизнеобеспечения, добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не рассматривает вариант силового возвращения Донбасса.