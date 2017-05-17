Дамаск: на юге столицы Сирии разгорелась подземная война

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Дамаск, 17 мая. В районе Бейт-Джин террористы и сирийские военные используют подземные коммуникации в ходе боестолкновений.

Ситуация в Дамаске значительно улучшилась после капитуляции боевиков в кварталах Аль-Кабун и Барзех. Однако в южных пригородах остаются очаги напряженности, сообщают военные источники. Исламские группировки ведут междоусобную войну, правительственные войска стремятся выдавить боевиков из Дамаска.

Все участники конфликта, не желая нести потери от снайперского и пулеметного огня, буквально «зарываются в землю». Командир одного из отрядов сирийского народного ополчения рассказал, что его бойцы вырыли туннель глубиной в шесть метров и прошли около 46 метров в направлении Харет аль-Баради, после чего наткнулись на подземные переходы террористов. Тоннель противника был уничтожен взрывом.