Росгвардия и ФСБ изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов под Ростовом

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Ростов-на-Дону, 17 мая. Гранатометы, пистолеты, автомат, взрывчатку и патроны удалось изъять сотрудникам Росгвардии и ФСБ в селе Большие Салы Ростовской области. Арсенал оружия и боеприпасов местный житель хранил в подсобном помещении своего дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При отработке полученной информации о хранении 53-летним мужчиной оружия бойцы Росгвардии провели обыски. Обнаружен автомат АК-74 с двумя магазинами к нему, два гранатомета РПГ-18, подствольный гранатомет ГП-25, неустановленный пистолет-пулемет, граната Ф-1, гранатометные выстрелы ВОГ-25, пластид, детонаторы и около полутысячи патронов разных калибров.

Владелец арсенала сразу же был задержан. Изъятое направлено на экспертизу.