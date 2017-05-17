Центробанк пообещал к осени запустить портал по финансовой грамотности

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Центральный Банк РФ намерен к осени запустить портал, посвященный финансовой грамотности. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на III Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан.

Также в целях повышения финансовой грамотности россиян Центробанк совместно с министерством образования разрабатывает учебники и пособия по финансовой грамотности и ведет работу с социально уязвимыми слоями населения.

Работа над повышением финансовой грамотности ведется на протяжении уже нескольких лет. Просвещая граждан, ЦБ рассчитывает помочь им защититься от мошенников, а также научиться ориентироваться в разнообразии финансовых услуг и продуктов. Особенно актуально это сейчас, когда банковские продукты становятся доступнее благодаря развитию информационных технологий, но вместе с тем, растет риск стать жертвой преступников.