Опрос в Киеве: Запрет российских соцсетей – это бред Порошенко

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Киев, 17 мая. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) провел опрос украинцев в Киеве, чтобы понять, как горожане относятся к указу президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей и программ.

Корреспонденту ФАН не удалось найти ни одного киевлянина, который бы поддержал этот запрет. Некоторые горожане отказывались комментировать ситуацию на камеру, а те, что соглашались, говорили аккуратными фразами, но все сходились в одном – указ Порошенко является наступлением на свободу слова и превращает Украину в тоталитарное государство.

Максим, программист:

- Плохо отношусь к запрету. Я пользуюсь и «Вконтакте» и «Яндекс-картами» пользуюсь. Я против блокировки. «Вконтакте» много хорошей музыки, много видеозаписей, которых нет в других местах. А если говорить о безопасности, то террористы не пользуются «ВКонтакте», это бред.

Андрей, студент:

- Я считаю, что этот запрет не имеет особого смысла, потому что люди все равно будут заходить в эти социальные сети. Но в целом это ограничение к свободе доступа информации некоторому кругу лиц, бабушке моей, например. Блокировку можно обойти через прокси, нам даже служба «Вконтакте» скидывала инструкцию, как обойти блокировку.

Алина, Аня, студентки:

- Запрет соцсетей – это какой-то бред Порошенко. Мы считаем, что это неправильно и мы это не поддерживаем. И на это нужно очень много денег, их не запретят, наверное, в итоге. Все равно молодежь найдет какие-то лазейки. Причина блокировки? Политика, конечно.

Сергей, инженер:

- Люди в социальных сетях общались, украинцы с россиянами, мы могли доводить друга до друга свои точки зрения. Зачем это прекращать? Я думаю, это большой пользы Украине не принесет.

Никита, программист:

- Нас превращают в такое государство закрытого типа, какое было в Советском Союзе или есть сейчас в КНДР. Я очень негативно отношусь к этому указу Порошенко. Я буду пользоваться этими соцсетями, как и пользовался, только буду использовать VPN.

Напомним, сегодня официально вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских граждан и компаний, предусматривающих блокировку российских социальных сетей. Документ был опубликован в официальном печатном органе украинской власти - газете «Урядовий кур'єр» («Правительственный курьер»).

Согласно указу, провайдерам приказано заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайту холдинга Mail.Ru Group, и «Яндексу». Также санкции введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ и «Звезда».