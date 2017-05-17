Свидание из ада: американец судится с девушкой, слишком увлеченной смартфоном

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Нью-Йорк, 17 мая. Американец подал иск против девушки, слишком часто пользовавшейся смартфоном во время первого свидания в кинотеатре. По информации газеты Austin-American Statesman, житель штата Техас требует вернуть 17 долларов 31 цент за билет в кино.

Так, журналистам 37-летний Брэндон Везмар сообщил, что первое свидание с 35-летней девушкой было по типу «первого свидания из ада». По его словам, через 15 минут после начала фильма «Стражи Галактики: Часть 2» она начала активно писать сообщения на телефоне. Везмар также подсчитал, что девушка отправляла сообщения примерно 10–20 раз за 15 минут. Мужчина не выдержал и обратился к ней с просьбой выйти из зала и продолжить отправлять сообщения там. Девушка обиделась и покинула зал кинотеатра навсегда.

В своем иске Везмар отмечает, поведение девушки негативно повлияло на его ощущения от просмотра фильма. Он также назвал ее действия «угрозой цивилизованному обществу».

Напомним, ранее американская рок-группа Eagles, которая известна всему миру своей композицией Hotel California, подала в суд на гостиницу в Мексике с аналогичным названием.