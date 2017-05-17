Сирия: ВВС США убили 17 мирных жителей в районе Ракки

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Ракка, 17 мая. Очередной авиационный налет ВВС международной коалиции во главе с США унес жизни 17 гражданских лиц.

Сирийские общественные организации сообщают о гибели 17 гражданских лиц около населенного пункта Аль-Машлаб в провинции Ракка. Еще более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее появились данные о том, что накануне аналогичная бомбардировка ВВС США убила порядка 30 человек в провинции Дейр эз-Зор на границе с Ираком. В иракском городе Абу-Камаль погибли 30 гражданских, еще пять человек были убиты американскими летчиками в городе Ана в западной части провинции Анбар.