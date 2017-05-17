ДНР: Киев распространяет дезинформацию, чтобы скрыть преступления ВСУ в Донбассе

В закладки

Скопировать

Донецк, 17 мая. Командование вооруженных сил Украины продолжает свой курс по дестабилизации обстановки в Донбассе.

Накануне командование ВСУ распространило фейковое заявление об обстреле окраин Авдеевки со стороны ДНР, в результате которого якобы погибли четверо мирных жителя. Однако после того как заявление украинской стороны было опровергнуто представителями Вооруженных сил ДНР, командование ВСУ предприняло попытку компенсировать свой информационный провал очередными ложными сообщениями.

Вчера пресс-служба штаба АТО обвинила ДНР в захвате 400 метров серой зоны под Донецком, а также заявила о готовящемся наступлении на Мариупольском направлении, после чего подразделения ВСУ начали массированный обстрел прифронтовых территорий Донецкой народной республики.

При этом украинские силовики вели прицельный артиллерийский огонь не только по жилым кварталам населенных пунктов, но и по инфраструктурным объектам ДНР. Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории насосной станции и телевышке в поселке Тельманово. В результате обстрела повреждено здания и насосной станции, которая обеспечивала питьевой водой весь Тельмановский район. Кроме того, из-за обстрела выведена из строя система телерадиовещания в Тельмановском районе ДНР.

Власти Донецкой народной республики обратились к наблюдателям миссии ОБСЕ с просьбой зафиксировать последствия обстрелов со стороны ВСУ, отметив, что украинская сторона продолжает осуществлять геноцид мирного населения Донбасса.