Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Женщина на «ВАЗ» сбила двух школьников на пешеходном переходе в Симферополе

Женщина на «ВАЗ» сбила двух школьников на пешеходном переходе в Симферополе

15:37  17 Мая 2017
65

Женщина на «ВАЗ» сбила двух школьников на пешеходном переходе в Симферополе

Симферополь, 17 мая. В Симферополе женщина за рулем автомобиля «ВАЗ 21150» сбила двух подростков 15 и 12 лет. Пострадавшим школьникам понадобилась помощь медиков, сообщили в региональном УГИБДД.

Серьезное ДТП случилось сегодня утром на Западном обходе Симферополя. Предварительно установлено, что автоледи не пропустила юных крымчан, переходивших проезжую часть по нерегулируемому  пешеходному переходу. У одного из пострадавших диагностировали переломы бедра и носа, у второго  — ушибы мягких тканей прямой теменной области и голени, передает «Свободная пресса».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть