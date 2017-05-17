Женщина на «ВАЗ» сбила двух школьников на пешеходном переходе в Симферополе

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Симферополь, 17 мая. В Симферополе женщина за рулем автомобиля «ВАЗ 21150» сбила двух подростков 15 и 12 лет. Пострадавшим школьникам понадобилась помощь медиков, сообщили в региональном УГИБДД.

Серьезное ДТП случилось сегодня утром на Западном обходе Симферополя. Предварительно установлено, что автоледи не пропустила юных крымчан, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У одного из пострадавших диагностировали переломы бедра и носа, у второго — ушибы мягких тканей прямой теменной области и голени, передает «Свободная пресса».