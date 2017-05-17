Путин назвал условия передачи сенату США записи переговоров Трампа и Лаврова

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Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин выразил готовность предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, если американская администрация этого захочет. Такое заявление Путин сделал во время пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер накануне призвал американскую администрацию обнародовать стенограмму переговоров Трампа с Лавровым, дабы убедиться, что Трамп не передавал российскому министру никаких секретных сведений.

«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет», — заявил Путин.

Уточняется, что речь идет не об аудиозаписи, а о стенограмме. Аудиозапись на таких встречах не осуществляется; на них присутствует специальный человек, который и ведет запись.