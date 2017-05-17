Джентилони обещает заставить лидеров G7 учитывать мнение России

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Сочи, 17 мая. «Большая Семерка» не может игнорировать мнение России при обсуждении ключевых мировых проблем, убежден глава Совета министров Италии Паоло Джентилони. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пообещав призвать лидеров стран-участниц G7 учитывать точку зрения РФ России при обсуждении главных проблем, стоящих перед мировым сообществом.

«Россия играет важную роль на международной сцене, играет важную роль в Средиземноморье. Для Италии эта зона очень важна… Точка зрение России должна быть темой наших дискуссий. Мы знаем, что нас соединяет и что нас разделяет, но мы понимаем, что у нас есть общий интерес к международной стабилизации, борьбе с терроризмом и к решению разных кризисов», — сказал итальянский премьер. Именно об этом, по его словам, пойдет речь в его послании лидерам стран G7 после встречи с Путиным.

Особо Джентилони отметил роль России в урегулировании кризиса в Сирии и Ливии, а также ситуации вокруг КНДР.