Новая BMW M5 получит 600-сильный мотор и полный привод Mxdrive

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Берлин, 17 мая. Автомобильная компания BMW раскрыла информацию о новом седане. Сейчас авто проходит тестировании технологии MxDrive.

С помощью новой функции авто можно будет переключать с переднего привода на полный, сообщили эксперты. «Заряженный» седан М5 нового поколения получит полноприводный агрегат. За основу в разработке взят полный привод xDrive, где водитель может быстро и мягко переключать передачи.

Ожидается, что новый седан BMW получит двигатель мощностью 600 лошадиных сил. По словам разработчиков, новый седан будет легче предыдущих моделей. Кроме того, это авто будет предоставлять три возможных режима привода. Кроме того, BMW M5 сможет разогнаться до 100 км/ч. за 3,5 секунды.