В ФРГ считают, что санкции Киева против РФ не соответствуют европейским ценностям

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Берлин, 17 мая. Введенные Киевом санкции против ряда российских компаний не соответствуют европейским ценностям. Об этом журналистам заявил в среду официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.

«Нет, не соответствуют», — цитирует слова немецкого политика РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что 20 мая канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить с президентом Украины Петром Порошенко введенные Киевом антироссийские санкции, которые затронули работу средств массовой информации.