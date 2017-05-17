Воздух на юго-востоке Москвы очистился от сероводорода

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Концентрация сероводорода в воздухе района Капотня на юго-востоке Москвы нормализовалась после пятидесятикратного превышения, которое специалисты зафиксировали прошлой ночью.

Так, на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг» сообщается, что содержание сероводорода опустилось ниже предельно допустимой отметки и составляет 0,63 ПДК. Таковы данные на 13.00, передает РИАМО.

Напомним, аналогичная ситуация фиксировалась 14 мая на юге города, но тогда концентрация вещества превышала предельно допустимые показатели в 17 раз.