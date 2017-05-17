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Происшествия
Упавшего на арматуру в Крыму мальчика пришлось срезать вместе с прутьями

Упавшего на арматуру в Крыму мальчика пришлось срезать вместе с прутьями

15:49  17 Мая 2017
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Десятилетний мальчик в Крыму упал на арматуру и проткнул живот

Алупка, 17 мая. В крымском городе Алупка госпитализировали десятилетнего ребенка, который упал на торчавшие прутья арматуры при попытке перелезть через забор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, острая арматура прошла через правое бедро в область живота мальчика. С помощью гидравлического инструмента спасатели срезали прут и передали пострадавшего медикам. Несовершеннолетнего доставили в хирургическое отделение Ливадийской больницы, сообщает «Свободная пресса».

Еще один несчастный случай произошел с девятилетним мальчиком из Екатеринбурга. На ребенка упал бетонный забор, после чего пострадавшего госпитализировали с разрывом двенадцатиперстной кишки. 

Алексей Громов
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