NASA показало уникальное видео вращающейся Цереры

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Вашингтон, 17 мая. Специалисты NASA потратили два года, чтобы сделать видео вращения самой маленькой карликовой планеты Солнечной системы Цереры. Уникальная запись размещена в Интернете.

Планета Церера летает в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Эксперты NASA смонтировали множество снимков, полученных с космического зонда Dawn за последние два года, чтобы представить уникальную запись.

При обработке данных специалисты учитывали степень изменения освещенности поверхности Цереры при различном наклоне падения лучей центрального светила. По словам ученых, на ее поверхности были найдены остатки ледяных массивов, что указывает на продолжающуюся эволюцию планеты. Однако они подчеркнули, что жизнь на ней невозможна из-за маленькой гравитации, холода и отсутствия жидкости.

Ранее ученые NASA расшифровали значения белых вспышек, которые были обнаружены на поверхности Земли.