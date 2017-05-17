ИГ понесло потери и лишилось техники при наступлении на Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 17 мая. ВВС Сирии и правительственные войска уничтожили крупное подразделение «Исламского государства»* в кварталах Дейр эз-Зора.

Сирийская авиация провела серию ночных ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восьми кварталах Дейр эз-Зора, а также в населенном пункте Аль-Джафра. Командование сообщило о десятках уничтоженных боевиков и нескольких единицах военной техники.

Исламисты попытались перейти в наступление около аэродрома, а также в районе Лива Ат-Тамин. Все атаки были отражены, игиловцы при отступлении оставили заминированный танк, однако его обезвредили сирийские саперы.

* Организация запрещена на территории РФ.