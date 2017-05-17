ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики 650 снарядов и мин
Донецк, 17 мая. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня, при этом украинские силовики активно применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Массированному артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, а также Киевский и Кировский районы Донецка. Противником выпущено 180 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, 18 танковых снарядов и 470 мин, 308 из которых калибра 120 миллиметров. В результате прямого артиллерийского попадания уничтожен один жилой дом в поселке Спартак, и поврежден жилой дом в Кировском районе Донецка. В поселке Яковлевка ранение получил местный житель.
На горловском направлении военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам поселков Гольмовский и Доломитный. Противник выпустил более 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, в результате чего повреждения получили два жилых дома.
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ выпустили 28 мин различного калибра по поселку Саханка и 29 артиллерийских снарядов калибром 152 мм по поселку Тельманово. В результате обстрелов погиб военнослужащий Вооруженных сил ДНР, еще двое получили ранения.