Жаждущий наживы подросток убил и закопал отца в Татарстане

В закладки

Скопировать

Казань, 17 мая. Пропавший несколько дней назад житель села Малые Ключи в республике Татарстан найден убитым. Главный подозреваемый – его 16-летний сын, пожелавший обогатиться после смерти отца. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

53-летний мужчина бесследно исчез пять дней назад, а вместе с ним из его дома пропали ценные вещи и документы. Об исчезновении жителя села сообщила его бывшая супруга, а прибывшие оперативники после кропотливой работы смогли раскрыть преступление. Подросток был задержан, признал вину и показал место захоронения.

«Вместе со знакомыми молодой человек решил убить отца и завладеть документами на принадлежащие ему земельные участки, чтобы потом продать их через «черных» риелторов. Дома у потерпевшего его избили ломом и топором, погрузили в автомобиль, вывезли в лес и закопали. Сейчас готовится задержание подельников подозреваемого», — сообщили в СУ СК по республике Татарстан.

В ближайшее время несовершеннолетнему будет избрана мера пресечения.