HBO снимет продолжение сериала «Молодой Папа»

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Лос-Анджелес, 17 мая. Американский телеканал HBO продлил сериал «Молодой Папа» на второй сезон. Режиссером проекта останется Паоло Соррентино.

Сиквел сериала получит название «Новый Папа». Вернется ли в сериал Джуд Лоу, сыгравший главную роль в первом сезоне, не сообщается. Начало съемок запланировано на конец 2018 года.

Сериал «Молодой Папа» рассказывает об эксцентричном американце итальянского происхождения Ленни Белардо, который становится папой римским Пием XIII. Белардо пытается провести в церкви большие реформы, против которых выступают консерваторы-кардиналы. Первый и единственный сезон сериала вышел в 2016 году, передает «Лента.ру».

Паоло Соррентино является лауреатом «Оскара» за картину «Великая красота», которая была представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».