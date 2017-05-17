Санкции ЕС против России нельзя продлевать «на автопилоте» — премьер Италии

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Москва, 17 мая. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз не должен принимать «на автопилоте» решение о продлении антироссийских санкций.

«С нашей точки зрения, наши усилия, которые мы сделали и продолжаем делать в рамках ЕС и НАТО, это подчеркнуть, что не может быть никакого автоматического возобновления санкций», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер добавил, что вопрос отмены санкций против Москвы напрямую связан с минскими договоренностями, и Италия очень заинтересована в их реализации, поскольку в 2018 году будет председательствовать в ОБСЕ. «Но нельзя, конечно, принимать решения, связанные с санкциями, просто на автопилоте», — резюмировал политик.

Напомним, на встрече с Путиным Джентилони назвал отношения между Россией и Италией чрезвычайно успешными. По его словам, в последние несколько месяцев в торгово-экономических отношениях Москвы и Рима наблюдается существенный рост.