Свидомый Прапор идет на повышение: Роман Носиков о введении Укронета

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Петр Порошенко подписал указ о санкциях в отношении России. Под них попали люди и организации. А еще сайты «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники». Запретили также антивирусы «Dr. Web» и «Касперский».

Все смеются.

Смеются над Порошенко. Идиотом называют. А он гений.

Смеются над Порошенко по нашему телевизору. Практически рукавами слезы размазывают политики, журналисты. Смешно в передаче у Соловьева. Смешно по другим каналам. Смешно в Интернете.

Мне особенно нравится то, что смешно политикам и чиновникам города Москвы, например.

Наши политики рассказывают о том, что запреты Порошенко только повысят компьютерную грамотность украинцев. Рассказывают про Tor, про FreeGate, про HotSpot. Заливаются. За животики держатся.

Хочется сейчас посмеяться вместе с нашими веселыми депутатами. Ха-ха, тор. Ха-ха, фригейт. Ха-ха, хотспот. Ха-Ха. Не дошло еще, над чем и кем мы тут вместе смеемся?

Все еще чувствуете интеллектуальное превосходство?

Ну-ну.

В Сети есть целые порталы, посвященные самосовершенствованию. Загляните.

Когда на Украине зовут патриотов

Теперь, когда с нашими интеллектуалами, ржущими над глупым Порошенко, закончили, — переходим к глупости Порошенко.

Евросоюз во вторник, 4 апреля, перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро.

16 мая Порошенко ввел санкции против «Яндекса» и «Вконтакте».

На полную блокировку российских сайтов, попавших под санкции, нужно около двух лет и 1 млрд долларов, при этом обойти запрет все равно будет возможно, заявил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Теперь понятно?

В Америке, если что-то нужно украсть, зовут оборонщиков — Lockheed или Boeing. И они делают нечто невообразимое и бессмысленное за бешеные деньги. Магнитную пушку. Нелетающий невидимый самолет, который боится дождя.

В России, особенно в столице нашей Родины, если что-то нужно беспощадно украсть — звать надо строителей. Строители могут учинить космодром или какую-нибудь реновацию.

На Украине, где такие понятия, как НИОКР, производство и стройка, уже являются чем-то вроде магических заклинаний, для освоения бюджета зовут патриотов.

Запад подставился сам

Помните, как год назад, получив очередной транш от Европы, Порошенко заявил о необходимости превращения всей Украины в систему тайных схронов, аналогичных схронам УПА*, для борьбы с русской агрессией. Вдруг Путин нападет?

Тогда многие аж зубами скрипнули от зависти. Это тебе не F-35, тут даже делать ничего не надо. Схронов понарыли, и все. Тайных. Такое могло прокатить только на Украине. И то лишь один раз.

Но европейцы с американцами сами подставились. Нечего зря языком трепать. Кто орал только что про «русских хакеров»?

Очень хотелось бы сейчас посмотреть на лица людей, которые думали, что это гениальная идея — орать про «русских хакеров». Ничего не стоит, дескать, а такой выхлоп! Как это ничего не стоит? Рядом же Украина. И она все слышит.

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Теперь на защиту от «русских хакеров», которые будут по приказу Путина обходить украинские блокировки, нужны деньги.

И это значительно лучше, чем АТО. Потому что атошников нужно кормить, а они еще и буянят. Лучше уж перейти на IT. Этот бизнес чище и престижней.

Одно дело, когда тебя спрашивают: — Ты кто? А ты им: — Я герой АТО. И стоишь грязный и с похмелья. И все понимают, что ты — быдло и мародер.

А вот если ты — специалист из отдела по борьбе с русскими хакерами, то у тебя чистая рубашка и пахнет от тебя не мочой и сивухой, а одеколоном и коньяком. И презирать тебя начинают не сразу, а минут через десять разговора.

Но оно же спивало!..

Украинский супергерой — это не Данила Багров и не Илья Муромец. Не Спайдермен и не Железный Человек. Супергерой современной Украины — это Свидомый Прапор.

Это советский прапорщик, то ли по старости, то ли по статье попертый еще из Советской армии. От безысходности и неспособности зарабатывать честным трудом создавший свою собственную армию в виде «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), «добробатов» и «тербатов». При них он и работает волонтером. А на полученные с волонтерства деньги тайно шьет вышиванки и издает Тараса Шевченко.

А теперь у него новая роль. Он теперь — блокиратор русского влияния в Укронете.

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Чего все это будет стоить Украине?

На Западе уже схватились за кошельки и закричали о свободе слова. Правозащитники из HRW выразились. Чиновники ЕС отметились. Экспертные организации докладывают евроклеркам ситуацию.

В переводе это звучит примерно так:

— Но Украина же благодаря Революции Достоинства повернулась лицом к Европе!

— Мы тут немного поизучали, поковырялись… В общем, это не лицо.

— А что?

— Не лицо.

— Но оно же спивало! Оно жалобно смотрело!

— Это мимикрия. Типа как у бабочек на крыльях узоры в виде глаз.

— Это крылья?

— Нет.

— А что?

— Не лицо.

— А где лицо? Может быть, оно с русской стороны? Занято переговорами с Донбассом?

— Нет, русские говорили, что с их стороны то же самое. Говорили, что предупреждали. Злорадствуют.

— Так может, его покрутить и поискать, где оно моргает?

Ну, крутите-крутите.

* Организация запрещена на территории РФ.